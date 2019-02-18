В Суворове оштрафованному за взятку инспектору ДПС ужесточили наказание

В ноябре прошлого года Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему бывшему инспектору ДПС. Он был признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения и получении взяток.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 12 января 2017 года полицейский получил 30 тысяч рублей от водителя, отказавшегося от медицинского освидетельствования. За эту сумму инспектор не стал оформлять административный протокол.

В марте того же года инспектор получил ещё 60 тысяч рублей, пообещав лишенному водительского удостоверения мужчине вернуть документ. 10 сентября ещё один мужчина, пойманный за рулём без водительского удостоверения, передал взяточнику 10 тысяч рублей.

По совокупности преступлений суд приговорил бывшего полицейского к штрафу на сумму 350 тысяч рублей. Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его. В результате суд назначил мужчине наказание в виде двух лет колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.