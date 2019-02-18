Олимпийский чемпион по боксу провёл мастер-класс для тульских суворовцев

Александр Лебзяк рассказал ребятам о своей спортивной биографии и продемонстрировал коронные приёмы.

В тульском Суворовском военном училище прошёл мастер-класс от олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта по боксу Александра Борисовича Лебзяка. В мероприятии приняли участие курсанты Суворовского училища, представители Федерации бокса Тульской области, спортсмены и руководители спортивных клубов региона.

Александр Лебзяк рассказал молодым спортсменам о своей жизни и спортивной карьере, продемонстрировал награды, завоеванные в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее, пояс Чемпиона мира и ответил на вопросы ребят. В ближайшие дни именитый спортсмен улетает в Китай, где будет готовить национальную сборную к Олимпийским играм.

Вторая часть встречи состоялась в спорткомплексе СВУ – чемпион показал суворовцам свои коронные удары и технические приёмы, раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

Заслуженный спортсмен посетил экскурсию по Суворовскому училищу и оставил запись в гостевой книге. В конце визита Александр Лебзяк поблагодарил начальника училища Дмитрия Саксеева за теплый прием и работу с подрастающим поколением, а также презентовал музею училища пару боксерских перчаток с автографом.