В Туле пройдет фестиваль рукопашного боя «Защитник Отечества»

17 февраля в спортивном комплексе Тульского суворовского военного училища впервые пройдет фестиваль рукопашного боя «Защитник Отечества».

В мероприятии примет участие сборная команды Суворовских училищ, а также клубы и федерации, развивающие рукопашный бой.

Торжественное открытие фестиваля в 13.00.

- Рукопашный бой, как спортивное единоборство и профессиональный спорт, культивирует абсолютно нетерпимое отношение к жестокости, исключает опасные травмирующие приемы и воспитывает благородство, достоинство и честь, — говорят организаторы.

Инициаторами и организаторами соревнований выступают ТулСВУ, полковник спецназа, один из командиров легендарного отряда специального назначения Росгвардии «Витязь» Николай Соловьев, представитель члена Совета Федерации Игоря Панченко, руководитель Фонда развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» в Тульской области Алексей Никитин при поддержке областной Федерации рукопашного боя.