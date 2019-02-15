Под Тулой продавец магазина напала на покупательницу

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В Воловском районе полицейские выясняют обстоятельства необычного грабежа. В преступлении подозревается продавец одного из местных магазинов, а в качестве потерпевшей — покупательница.

По предварительным данным, 27-летняя женщина и ее мать пришли в продуктовый магазин. Старшая из женщин ранее брала там товары в долг и пока не вернула деньги. 31-летняя продавец магазина решила восполнить недостачу силой.

— Напав на посетительницу у входа в торговую точку, та нанесла несколько ударов и забрала кошелек с 1 тысячей рублей и банковскими картами, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. — Потерпевшая обратилась к полицейским. Подозреваемая призналась в грабеже. Сейчас проводится процессуальная проверка, которая выяснит все обстоятельства происшествия.