новости
новости
Регистрация
Под Тулой продавец магазина напала на покупательницу
Фото: https://smolgazeta.ru

Под Тулой продавец магазина напала на покупательницу

По данным полиции, пострадавшая задолжала своей обидчице деньги.

В Воловском районе полицейские выясняют обстоятельства необычного грабежа. В преступлении подозревается продавец одного из местных магазинов, а в качестве потерпевшей — покупательница.
 
По предварительным данным, 27-летняя женщина и ее мать пришли в продуктовый магазин. Старшая из женщин ранее брала там товары в долг и пока не вернула деньги. 31-летняя продавец магазина решила восполнить недостачу силой.
 

— Напав на посетительницу у входа в торговую точку, та нанесла несколько ударов и забрала кошелек с 1 тысячей рублей и банковскими картами, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. — Потерпевшая обратилась к полицейским. Подозреваемая призналась в грабеже. Сейчас проводится процессуальная проверка, которая выяснит все обстоятельства происшествия.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:16 +9
Другие статьи по темам
Событие
грабеждолгнападение
Место
Воловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Эксперты: ГОСТ позволяет укладывать литой асфальт при -10°С
Эксперты: ГОСТ позволяет укладывать литой асфальт при -10°С
В Туле пройдет фестиваль рукопашного боя «Защитник Отечества»
В Туле пройдет фестиваль рукопашного боя «Защитник Отечества»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.