Эксперты: ГОСТ позволяет укладывать литой асфальт при -10°С

Фото Дмитрия Дзюбина.

О технологии ямочного ремонта в Туле Myslo узнал в Приокском экспертно-консультационном центре и у заведующего профильной кафедрой ТулГУ.

Несмотря на то, что строительный сезон еще не начался, в Туле активно ведется ямочный ремонт дорог. Выполняют его три бригады МКУ «Сервисный центр города Тулы», в ближайшее к ним присоединятся еще пять бригад коммерческих организаций, ставших победителями по итогам конкурса.

На сегодняшний день дорожники в сутки восстанавливают до 400 квадратных метров асфальтового покрытия. О том, как определяются места для ремонта, рассказал журналистам начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов:

Дмитрий Борисов – Бригады распределяются в зависимости от поступающих заявок. Туляки могут подавать их через портал «Открытый регион 71», а также через социальные сети. Для решения вопроса даются сжатые сроки – 10 дней. Кроме того, с просьбой провести аварийно-восстановительный ремонт можно обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81. Сотрудники управления на постоянной основе производят мониторинг состояния дорог, отслеживают информацию о проблемных участках дорог в социальных сетях.

Однако ямочный ремонт – это мера временная. Её основная задача – поддержать эксплуатационные качества дорожного полотна до капитального ремонта.

Так, например, Одоевское шоссе сейчас ремонтируется точечно, а летом его ждет капитальный ремонт и замена асфальтового покрытия в рамках программы «Безопасные качественные дороги».

Споры о том, когда стоит проводить ремонт, часто возникают в соцсетях. Мы спросили у непосредственных участников дорожного движения – нужен ли зимой ямочный ремонт дорог и вот, что они ответили:

Ксения – Погода такая, что ям очень много. Поэтому ремонт очень нужен. Это хорошо, что делают его сейчас. Иначе к весне разобьем машины, да и это небезопасно.

Константин – Ям очень много появилось. Не хотелось бы ждать до теплого сезона ремонта – подвеска машины дорогая и не хочется из-за ям ремонтировать автомобиль. Ямы нужно латать, они ведь появляются на асфальте не только летом, когда идет ремонт, а ездим мы по дорогам круглый год. Поэтому, конечно, ямочный ремонт нужен.



Вячеслав – Я езжу по дорогам Тулы каждый день, часто вижу ремонтные бригады. Это делается для нас же, для автомобилистов, чтобы движение по дорогам было безопасным.

О том, как его правильно выполнять, чтобы залатанная яма продержалась не менее года, рассказал журналистам заведующий кафедрой строительства, строительных материалов и конструкций ТулГУ Александр Трещев.

Он подчеркнул, что при соблюдении технологии гарантированный срок эксплуатации отремонтированного дорожного полотна составляет не менее года.

Александр Трещев – При минусовых температурах используется литой асфальтобетон. От традиционной смеси литой асфальтобетон отличается повышенным содержанием битума и увеличенной долей минерального порошка, – пояснил Александр Трещев. – Таким образом, содержание асфальтового вяжущего вещества возрастает до 28% и выше. Повышенное содержание асфальтового вяжущего выделяет литой асфальтобетон из других горячих аналогов такими свойствами, как водонепроницаемость слоя, высокая усталостная трещиностойкость, демпфирование колебаний, отсутствие необходимости уплотнения массы катками или трамбования при ямочном ремонте. Рабочая температура смеси перед укладкой – более 200 градусов, благодаря чему работы по его укладке можно производить при сравнительно низких температурах воздуха, до -10°С. Кроме того, высокая температура смеси обеспечивает высокую степень адгезии с нижележащими слоями. При соблюдении нормативных требований в части производства, транспортировки и укладки смеси литой асфальтобетон является одним из лучших материалов дорожного покрытия.

Качество аварийно-восстановительного ремонта дорожного полотна подтверждают и проводимые лабораторные исследования. Об этом рассказал заместитель генерального директора НП «Приокский экспертно-консультационный центр» Иван Костиков: