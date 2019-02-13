Завотделом администрации Одоевского района подозревается во взяточничестве

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделом администрации Одоевского района. Чиновник подозревается в получении шести взяток.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с июля 2017 года по апрель 2018 года подозреваемый периодически получал деньги от заместителя директора одной из коммерческих организаций за организацию заключения договоров с муниципальными учреждениями на выполнение работ по огнезащите чердачных помещений и огнезащитной обработке деревянных конструкций.

На самом деле отраженные в контрактах работы не проводились. За свои услуги взяточник получил порядка 140 тысяч рублей. Стоимость одного контракта составляла не более 100 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, ведётся следствие.