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Завотделом администрации Одоевского района подозревается во взяточничестве

Завотделом администрации Одоевского района подозревается во взяточничестве

По предварительным данным, чиновник за деньги помогал коммерсантам заключать муниципальные контракты.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделом администрации Одоевского района. Чиновник подозревается в получении шести взяток. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, с июля 2017 года по апрель 2018 года подозреваемый периодически получал деньги от заместителя директора одной из коммерческих организаций за организацию заключения договоров с муниципальными учреждениями на выполнение работ по огнезащите чердачных помещений и огнезащитной обработке деревянных конструкций.

На самом деле отраженные в контрактах работы не проводились. За свои услуги взяточник получил порядка 140 тысяч рублей. Стоимость одного контракта составляла не более 100 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, ведётся следствие.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +1
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Тульская областьОдоевский район

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