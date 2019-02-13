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В Туле отметили юбилей лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Туле отметили юбилей лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии

Торжественное мероприятие состоялось в одном из залов Тульского музея оружия.

В Тульском государственном музее оружия отметили 50-летие со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

 «В работе вашего подразделения нет мелочей. Выдержка, самообладание, неравнодушие и преданность своему делу – вот качества, которые всегда отличают людей вашей профессии. Уверен, что вы и дальше будете на высоком профессиональном уровне и с честью решать все поставленные задачи», – обратился к сотрудникам ведомства заместитель главы региона Александр Сорокин.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области полковник Илья Медведев поздравил личный состав с праздником. В торжественной обстановке и сотрудникам и ветеранам службы вручили ведомственные награды и ценные подарки. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области.

Справка Myslo

Под контролем Центра лицензионно-разрешительной работы Тульской области находится более 35 тысяч владельцев гражданского оружия, на которых зарегистрировано более 55 тысяч единиц оружия. На учете состоят 155 частных охранных организаций, 54 из которых используют в своей работе оружие.

В 2018 году при проведении профилактического мероприятия «Оружие» туляки сдали 149 различных единиц оружия, 2954 патрона, два снаряда и мину времен Великой Отечественной войны.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 −1
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