В центре Тулы иномарка вылетела на тротуар

Фото Myslo.

Авария произошла в 11.47 на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинская в Туле. Предположительно, автомобили Mazda и Hyundai не поделили дорогу и одна из иномарок вылетела на тротуар и протаранила забор Пушкинского сквера.

На место выехали сотрудники МЧС, однако их помощь не потребовалась: по счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал.

Подробности аварии выясняются.