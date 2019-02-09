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В центре Тулы иномарка вылетела на тротуар
Фото Myslo.

В центре Тулы иномарка вылетела на тротуар

Автомобиль протаранил забор Пушкинского сквера на проспекте Ленина.

Авария произошла в 11.47 на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинская в Туле. Предположительно, автомобили Mazda и Hyundai не поделили дорогу и одна из иномарок вылетела на тротуар и протаранила забор Пушкинского сквера.

На место выехали сотрудники МЧС, однако их помощь не потребовалась: по счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал.

Подробности аварии выясняются.

сегодня, в 12:43 +5
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