Фото Myslo.
В центре Тулы иномарка вылетела на тротуар
Автомобиль протаранил забор Пушкинского сквера на проспекте Ленина.
Авария произошла в 11.47 на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинская в Туле. Предположительно, автомобили Mazda и Hyundai не поделили дорогу и одна из иномарок вылетела на тротуар и протаранила забор Пушкинского сквера.
На место выехали сотрудники МЧС, однако их помощь не потребовалась: по счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал.
Подробности аварии выясняются.
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