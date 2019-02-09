Юные следж-хоккеисты из Тулы одержали первую победу в Швеции

8 февраля команда юных тульских следж-хоккеистов «Тропик» одержала первую победу на международном турнире Malmö Open. Ребята встретились на льду с соперниками из команды FIFH (Швеция). Игра закончилась со счетом 2:9 в пользу туляков.

На международном турнире им предстоит провести еще три игры: одну — с уже знакомой командой FIFH из Швеции, и еще две — с немецкой «Везерстарс».

Ребята настроены серьезно. Несмотря на то, что турнир Malmö Open — это международный дебют для юных следж-хоккеистов, они уверяют, что приехали только за победой.

- Наша команда впервые будет принимать участие в международном турнире. Настраиваем ребят на положительный результат. На тренировках больше внимания уделяем технико-тактическим навыкам: выход из нашей зоны, вход в зону соперника, атаки сходу, играть позиционно — всё это закрепляем! Мы привезли на турнир 11 игроков — две пятерки и одного вратаря. Как и в профессиональном хоккее, стартовая пятерка будет состоять из ударного звена. Отмечу, что у ребят нет волнения, они заряжены только на победы! — цитирует главного тренера «Тропика» Александра Денисова пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.