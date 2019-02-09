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Президент наградил трех тульских вице-губернаторов и одного министра за трудовые успехи

Президент наградил трех тульских вице-губернаторов и одного министра за трудовые успехи

8 февраля 2019 года Владимир Путин подписал Указ №42 «О награждении государственными наградами».

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу, как говорится в президентском указе, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены:

Ирина Леонидовна Волкова, зам. губернатора Тульской области,

Сергей Николаевич Егоров, зам. губернатора Тульской области,

Вячеслав Андеевич Федорищев, первый зам. губернатора Тульской области,

Элеонора Викторовна Шевченко, министр строительства и ЖКХ Тульской области.

Напомним, что Ирина Волкова работает в регионе с февраля 2016 года. В сентябре 2016 года она назначена на должность замгубернатора Тульской области до назначения руководившая проектом ООО «Коммуникативное агентство «ИМА-пресс». Ирина Волкова отвечает за информационное пространство в Тульской области и непосредственно координирует деятельность комитета по печати и массовым коммуникациям; подразделений аппарата правительства; управления пресс-службы, протокола и секретариата.

Сергей Егоров работает в Тульской области с 4 марта 2016 года. До назначения в регион Сергей Егоров работал в Аппарате Правительства Российской Федерации. Как заместитель губернатора Сергей Егоров координирует и контролирует деятельность министерства имущественных и земельных отношений;  министерства транспорта и дорожного хозяйства; министерства природных ресурсов и экологии; комитета по охоте и рыболовству и секретариата.

Вячеслав Федорищев работает на благо Тульской области с марта 2016 года. До назначения замещал должность директора Департамента стратегического развития в Министерстве экономического развития Российской Федерации. Как первый зам. губернатора имеет очень широкие полномочия и координирует: экономическую сферу, развитие предпринимательства, господдержку инвестиционных проектов, развитие государственно-частного партнерства; туризма; промышленности и науки; топливно-энергетического комплекса, АПК и ветеринарии, участвует в разработке стратегий и программ развития Тульской области.

Элеонора Шевченко работает министром  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области с октября 2014 года. До назначения на должность замещала должность начальника государственной жилищной инспекции Тульской области.

От имени туляков поздравляем награжденных и благодарим за самоотверженный труд на благо Тульской области.

сегодня, в 12:20
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