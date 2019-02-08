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Тульская полиция поймала вандала, который разбил остановку «Стадион «Арсенал»»

Тульская полиция поймала вандала, который разбил остановку «Стадион «Арсенал»»

Мужчина сожалеет о том, что сделал и пообещал возместить ущерб.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, накануне был задержан мужчина, который разбил остановочный павильон на остановке «Арсенал». 25-летний туляк признался в содеянном на видео и пообещал возместить причиненный городу ущерб.
 
Фото: vk.com/tula_smo3
 
По предварительным данным, в момент правонарушения мужчина был пьян. Он разбил стекла и повредил тактильно-звуковые схемы павильона, которые предназначены для лиц с ограниченными возможностями
 

- Предположительно, из-за состояния сильного алкогольного опьянения у него внезапно возник умысел на повреждение павильона, рядом с которым он случайно оказался. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции «Центральный» для разбирательства. Полицейскими проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей и обстоятельств происшествия, - уточнил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:20 +2
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