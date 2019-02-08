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Тульскую горбольницу №11 на ул. Чаплыгина отремонтируют в 2020 году
Фото ОНФ.

Тульскую горбольницу №11 на ул. Чаплыгина отремонтируют в 2020 году

Включения больницы в план ремонта добились активисты Общероссийского народного фронта в Тульской области.

После обращения общественников региональный минздрав решил подготовить проектно-сметную документацию для капремонта терапевтического отделения и фасада здания больницы на ул. Чаплыгина, 13 в Туле в 2020 году.

Ранее в ОНФ в Тульской области обратились граждане, обеспокоенные состоянием фасада здания и кровли городской больницы № 11. Посетив медучреждение, активисты ОНФ увидели, что в здании протекает кровля, в палатах на стенах – плесень. По итогам рейда представители Народного фронта направили обращение в министерство здравоохранения Тульской области с просьбой рассмотреть возможность проведения ремонта фасада городской больницы № 11.

В ответ на обращение министерство здравоохранения области сообщило о решении подготовить проектно-сметную документацию для капитального ремонта терапевтического отделения и фасада здания ГУЗ «Городская больница № 11 города Тулы», расположенного на улице Чаплыгина, 13. Работы запланированы на 2020 г.

«В ближайшее время активисты ОНФ в Тульской области планируют провести выездные рейды и по другим социально значимым учреждениям. В ходе рейдов мы будем обращать особое внимание на реальное техническое состояние объектов, удобство подхода к ним, организацию системы безопасности. Также активисты проведут опрос местных жителей с целью узнать, насколько они удовлетворены качеством медуслуг», — отметил член регионального штаба ОНФ Михаил Глухов.

Активисты ОНФ в Тульской области продолжают работу по проекту «Народная оценка качества», в рамках которого любой житель региона может выразить свое мнение о качестве работы поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы.

 

сегодня, в 12:46 +2
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