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Наихудший сценарий паводка: в Тульской области подтопит 76 жилых домов
Фото из архива Myslo.

Наихудший сценарий паводка: в Тульской области подтопит 76 жилых домов

Такой прогноз сделали в ГУ МЧС России по Тульской области.

Эта зима выдалась снежной. Учитывая метеорологическую обстановку (высота снежного покрова, промерзание почвы, количество воды в снеге), в период весеннего паводка 2019 года при наихудшем сценарии тульские спасатели прогнозируют подтопление до 76 жилых домов частного сектора с населением до 148 человек в двух муниципальных образованиях Тульской области.

Под угрозой деревня Нижние Присады (Тула) и село Дедилово Киреевского района. Также предполагается, что паводок затопит 20 низководных мостов в десяти муниципальных образованиях области (Белевском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском и Щекинском районах, в Туле и Ефремове), из-за чего может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами.

К паводку МЧС готовится уже сейчас. Организовано межведомственное взаимодействие на весь паводкоопасный период.

Мониторинг паводковой обстановки на реках Тульской области осуществляют семь гидрологических постов Тульского ЦГМС. С началом прохождения паводка планируется развернуть 20 дополнительных временных водомерных постов. Эту работу выполнят администрации муниципальных образований области.

Территория возможного подтопления находится под наблюдением специалистами систем космического мониторинга.

Для проведения аварийно-спасательных работ в зонах подтопления (затопления) создана группировка сил и средств РСЧС общей численностью 9670 человек и 2286 единиц техники, 9 беспилотных летательных аппаратов, 69 плавательных средств, в том числе сил и средств МЧС России — 2080 человек, 323 единицы техники, 9 беспилотных летательных аппаратов, 18 плавательных средств.

Также создана подрывная команда в составе пяти человек, одной единицы техники, имеются запасы взрывчатых веществ в количестве 350 кг.

На противопаводковый период 2019 года в Тульской области созданы необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов.

вчера, в 15:30 +2
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Тульская область

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