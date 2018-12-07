ЧП на асфальтобетонном заводе «Звезда» в Туле: следователи проводят проверку
В Привокзальном районе Тулы проводится доследственная проверка по факту получения мужчиной травмы на производстве.
Следственный комитет РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту получения мужчиной травмы на производстве.
По предварительной информации, утром 6 августа 2018 года пострадавший — 61-летний мужчина – прибыл в ООО «Асфальтобетонный завод «Звезда», где работал сварщиком. После этого он приступил к выполнению работ, которые производились им на высоте 3-х метров. В ходе сварочных работ произошло искрение, в результате которого сварщик оступился, упал и получил ряд телесных повреждений, в связи с чем был доставлен в медицинское учреждение.
Следователем в настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью, а также проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.
Напомним, недавно на этом же предприятии случилось еще ЧП: выброс диоксида серы. Myslo писал об этом здесь.