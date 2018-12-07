ЧП на асфальтобетонном заводе «Звезда» в Туле: следователи проводят проверку

Следственный комитет РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту получения мужчиной травмы на производстве.

По предварительной информации, утром 6 августа 2018 года пострадавший — 61-летний мужчина – прибыл в ООО «Асфальтобетонный завод «Звезда», где работал сварщиком. После этого он приступил к выполнению работ, которые производились им на высоте 3-х метров. В ходе сварочных работ произошло искрение, в результате которого сварщик оступился, упал и получил ряд телесных повреждений, в связи с чем был доставлен в медицинское учреждение.

Следователем в настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью, а также проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, недавно на этом же предприятии случилось еще ЧП: выброс диоксида серы. Myslo писал об этом здесь.

ООО «Звезда АБЗ» руководит Альберт Уколов – бывший глава администрации Тулы. 1 сентября 2009 года он ушел в отставку «по собственному», а в начале 2010 года в отношении него возбудили дело за превышение должностных полномочий при приватизации муниципального имущества, а потом и за незаконное приобретение и хранению боеприпасов (в доме Уколова нашли 308 патронов). Дело до суда так и не дошло. Сейчас Альберт Уколов возглавляет асфальтовый завод, его же сын является соучредителем предприятия (владеет 30% доли).

Предприятие производит асфальтобетонную смесь на промышленной площадке, расположенной в Туле в Ханинском проезде, 43.