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На «Октаве» пройдет благотворительный спектакль «Особые люди»

На «Октаве» пройдет благотворительный спектакль «Особые люди»

Это совместный проект Творческого объединения мастерских Голомазова и Театра на Малой Бронной.

17 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» — благотворительный спектакль «Особые люди».

Постановка посвящена родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, и основана на документальных материалах — текстах, письмах, дневниках и многочисленных интервью с мамами и папами.

Спектакль был задуман молодыми актерами, заинтересовавшимися историями семей, в которых растут дети с аутизмом и другими особенностями развития. Вместе они провели целое лето — ездили с ними в летние лагеря и много разговаривали. И в результате получился спектакль, посвященный не медицинским проблемам, а вопросу, как научиться слушать и понимать тех, кто видит окружающий мир чуть иначе, чем остальные.

«Это пьеса-протест, бунт, в какой-то своей части почти социальный протест против нравственной глухоты и равнодушия социума, общества, государства и, в конечном счете, это разговор о разрушающей природе нашего глубокого невежества и жестокости по отношению к особости и необычности мышления человека, инакомыслию. Я это услышал в этом материале», – отметил российский режиссер и актер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов.

Спектакль «Особые люди» в 2016 году стал лауреатом премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший социальный проект». Спектакль был на гастролях в Германии, Латвии, Абхазии; показы проходили в Екатеринбурге, Снежинске, Воронеже.

Начало спектакля — в 19.00, вход свободный, необходима бесплатная регистрация по ссылке tsaritsyno.timepad.ru/event/867591/

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:10 0
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