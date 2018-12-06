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«Мамой года — 2018» стала тулячка Юлия Коврижных
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Мамой года — 2018» стала тулячка Юлия Коврижных

На сцене Молодежного многопрофильного центра «Родина» в шестой раз состоялось финальное шоу городского конкурса среди мам Тулы.

В финале конкурса приняли участие восемь мам города Тулы и Тульской области, шесть из которых — многодетные! Учредитель конкурса — администрация города Тулы, организатор — ММЦ «Родина».

Елена Лазарева, директор ММЦ «Родина», режиссер-постановщик городских программ, режиссер финала конкурса «Мама года»:

Елена Лазарева

– Конкурс «Мама года» — один из самых нежных и теплых проектов молодежного центра «Родина». Мы всегда с особой любовью и душой готовим его. Чтобы в нем участвовать, надо на самом деле быть МАМОЙ, потому что такую подготовку не каждая выдержит, и при этом не забывать о семье. Посмотрите на наших очаровательных конкурсанток, они успевают все: воспитывать детей, оберегать семью, работать, у каждой из них есть хобби. Очень хочется, чтобы все мамы были именно такими. Счастья вам и любви!

Эвелина Митяева, руководитель конкурса «Мама года»:

Эвелина Митяева

– Конкурс «Мама года» проходит в нашем городе уже в шестой раз. В финале — восемь прекрасных мам из Тулы и Тульской области. Цель конкурса — укрепление семейных ценностей, популяризация положительного опыта института материнства и детства. Этим конкурсом мы хотим поддержать всех матерей, показать городу и области, что мамы могут не только заботиться о семье и детях, но и развиваться творчески, вести активный образ жизни.

Наталия Морозова, директор модельного агентства, постановщик дефиле конкурса «Мама года»:

Наталия Морозова

– Есть такие события, которые «для души». Это именно тот самый случай. Красота, любовь, доброта, искренность, счастье. Одно большое сердце, размером во всю Вселенную. Спасибо, что такие мероприятия проводятся в нашем городе. Всем участницам и победительнице удачи, мира и счастья в домах и семьях! Спасибо, что вы есть!

Финал конкурса включал в себя такие этапы, как видеопрезентация, творческий конкурс, интеллектуальный конкурс, кулинарный конкурс и дефиле в вечерних платьях.

Итак, давайте знакомиться с участницами!

Юлия Коврижных, педагог изобразительного искусства в Пришненской школе № 27:

– Моя семья — это муж Алексей, сыновья Андрей и Антон, дочка Аня. Муж работает контролером тары и упаковки на Яснополянской кондитерской фабрике, мальчики учатся в школе, дочка ходит в детский сад. Дома у меня трое детей, а в школе — 14! И сегодня все они приехали поддержать меня.


Творческий номер Юлии — завораживающее песочное шоу.

– Я родилась в Туле, но 30 лет прожила в Якутии — родители уехали туда строить БАМ. В 2011 году мы вернулись на историческую родину.

Почему я решила принять участие в конкурсе «Мама года»? В нашей семье уже был опыт участия в конкурсе «Семья года» — тогда мы жили в Якутии и у нас с мужем был один ребенок, это был 2005 год. В 2009 году родился второй сын, и я поучаствовала в конкурсе «Супермама», где заняла первое место. Теперь у нас трое детей, это новый этап в жизни, и надо снова принять участие в конкурсе! А еще мне это нужно, чтобы держать себя в тонусе, получать новые эмоции, впечатления, чтобы мои дети мной гордились и были такими же активными, позитивными и энергичными.

Наша семья в первую очередь держится на любви, уважении, доверии. Мой личный девиз: «Всё будет хорошо!» Мы всегда настроены на позитив, со всеми проблемами мы справляемся вместе. Когда что-то случается, мы не задаем вопрос: «Кто виноват?» Мы все вместе, рядом, поддерживаем друг друга.

Юлия Разнатовская, учредитель и директор благотворительного фонда «Семейное счастье»:

– У нас с мужем Николаем трое детей: Дмитрий, Константин и Таня. Муж – предприниматель, занимается остеклением. А я в этом году открыла благотворительный фонд, который занимается помощью многодетным семьям «Семейное счастье». До этого мне надо было дорасти, мне всегда очень хотелось помогать людям, тем более у меня очень много энергии. И вот мы собрались — восемь девушек-волонтеров. Попробовали, и у нас всё получилось. В подопечных у нас уже более 150 семей, и с каждым днем их число растет.


Юлия Разнатовская вместе с дочкой исполнили песню.

Принять участие в конкурсе меня попросили дети. Они увидели объявление о кастинге и показали мне. Я решила поучаствовать.

В воспитании детей для меня самый главный принцип — доверие, мы с ними друзья. Важно понимать их и быть с ними на одной волне.

Ольга Котович, волонтер в благотворительном фонде:

– Моя семья — это муж Сергей (работает сантехником), дочка Ксения и трое сыновей — Кирилл, Макар и Никита. Участием в этом конкурсе я хотела доказать себе, что чего-то стою, а ещё хочется, чтобы дети мной гордились.


Ольга Котович исполнила трогательную песню «Моя мама».

Я многодетная мама, но такого большого количества детей не планировала — так получилось. Когда я забеременела в четвертый раз, даже вопрос не стоял — твердо знала, что точно буду рожать! Муж поддерживает меня во всем. Без него я бы не смогла воспитать столько детей и на конкурс бы не решилась.

А так я очень активная мама. В детских садах всегда в родительском комитете, с удовольствием организовываю мероприятия.

Мальчишки обожают папу, они всегда рядом с ним, учатся у него домашним делам. Дочка у меня уже очень хорошо готовит, она сама научилась играть на фортепиано. Вообще у меня прекрасный муж и замечательные дети!

Анна Арнаутова, детский аниматор, воспитатель в детском саду «Тулячок»:

– Моя семья — это муж Никита и дочка Александра. У меня очень звездная дочка — она везде выступает, читает стихи, и я решила, что у нее должна быть звездная мама, поэтому решила принять участие в конкурсе «Мама года».


Анна и Сашенька Арнаутовы прочитали замечательные стихи о маме и дочке.

Я убеждена, что прежде всего надо воспитывать не детей, а себя.

Моей дочке шесть лет, в будущем я вижу ее актрисой, для этого у нее есть все данные. Мой муж работает в автосервисе, он во всем и всегда готов меня поддержать. Он мастер на все руки!

Анна Масник, работает в банковской сфере, но в данный момент находится в декрете:

– В нашей семье пять человек: я, муж Сергей, дочка Виктория, сын Тимофей и малышка Анечка. Супруг работает на Крайнем Севере, сейчас он на вахте и домой приедет только в конце декабря. Без папы тяжело, но мы справляемся.

Мы с мужем оба родились в Тюменской области, в одном и том же поселке. Но наши пути пересеклись в Туле, и сейчас мы живем здесь. Если есть связь, мы общаемся с папой по скайпу, но это бывает не так часто. Сейчас у него минус 43, а у нас в Туле – минус 3.

На конкурсе мне захотелось показать деткам, какая у них мама, а еще — получить эмоциональный подъем, подзарядиться, почувствовать себя красивой. Мне хочется движухи, и конкурс — отличный повод!

Наша семья не любит сидеть на месте, мы обожаем путешествовать, любим перемены. Движение дает нам заряд энергии, а дети — это наше счастье.

Мария Бибикова, певица:

– Моя семья — муж Алексей, профессиональный танцор, дети Ангелина, Данила и Микаэль. У нас очень творческая семья, дочка учится играть на флейте, Данила — на фортепиано, Микаэль любит петь. В нашей семье по-другому нельзя, творческая атмосфера царит повсюду, и противостоять ей невозможно.


Мария Бибикова исполнила песню «Снится сон».

Дети очень любят дома устраивать концерты, петь и танцевать. Больше любят, конечно, современную музыку.

Для меня конкурс «Мама года» — новые эмоции, новый опыт. Для презентации я научилась монтировать слайды, которые никогда не умела делать. Научилась «склеивать» музыку, хотя с техникой я не на ты. Кулинарное задание тоже стало для меня камнем преткновения: я люблю готовить, но не десерты, так что это тоже стало для меня новым опытом.

Я всегда стараюсь прислушиваться к своим детям, для меня важно их мнение, я отталкиваюсь от него. Поддерживаю их, стараюсь, чтобы они росли более самостоятельными. У нас в семье царит легкая, позитивная атмосфера. Я хочу, чтобы наши дети чувствовали себя комфортно, ощущали себя личностями.

Татьяна Егорова, преподаватель ТулГУ:

– У нас многодетная семья – муж Роман (слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования), сын Алексей, студент-второкурсник, сын Саша, пятиклассник, и дочка Эльвира.


Татьяна Егорова вместе с дочкой исполнили песню «Мамино сердце».

Я по образованию горняк, преподаю на бывшем горно-строительном факультете, читаю геологию, геодезию, у меня много дисциплин.

Этим конкурсом я хочу доказать самой себе, что что-то могу. Я решила себя проверить, для меня самое сложное – творческий номер, я не совсем творческий человек, больше «технарь». У меня очень много хобби, в том числе кулинария.

Я хочу, чтобы мои дети постигали этот мир самостоятельно, чтобы родители не вели их за ручку.

Любовь Григоренко, в декретном отпуске:

– Моя семья – муж Евгений и дети-погодки София и Ярослав. Участием в этом конкурсе я хотела доказать, что в декрете, помимо воспитания детей,  можно заниматься еще множеством интересного.


Мама Люба и ее замечательные подруги представили зажигательный танец.

По профессии я парикмахер-стилист, муж работает на заводе «Штамп». Для меня самым сложным в этом конкурсе было дефиле – красиво ходить по сцене не каждый может.

Самое главное в семье – уважать детей, пусть даже они еще совсем маленькие, уважать их желания, чувства и всяческие «хотелки». Мы не сюсюкаем с детьми, они должны чувствовать себя полноценными личностями с самого рождения.

В финале конкурса все мамы получили дипломы участниц и подарки от спонсоров.

Один из членов жюри — Алексей Виноградов, член Национальной гильдии шеф-поваров России, Сибири и Германии, официальный шеф-повар Олимпийской сборной России, двукратный абсолютный чемпион России по кулинарному искусству, обладатель Гран-при в открытом чемпионате по барбекю, основатель кулинарной школы «Еда повсюду», оценил кулинарный конкурс и отметил самый лучший торт. Его приготовила Анна Арнаутова.

Приз зрительских симпатий получила Татьяна Егорова.

Титул «Мама года — 2018» выиграла Юлия Коврижных.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:30 +3
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