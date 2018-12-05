Жители Тульской области жалуются на пропажу денег с карт

В октябре 2018 года в Банк России от туляков поступило 122 обращения — на 38% больше, чем в сентябре.

Всего в январе-октябре жители Тульской области пожаловались мегарегулятору 1232 раза. Более половины жалоб наших сограждан приходится на банки (730 обращений), страховщики на втором месте (288), на третьем — микрофинансовые организации (105).

Проблемы с погашением кредита, навязывание дополнительных услуг, вопросы по кредитной истории, поиск пропавших переводов, пропажа денег с карты, невозможность снять денежные средства с вклада, несогласие с условиями договора — на такие темы чаще всего поступали обращения от жителей Тульской области относительно работы банков.

Что касается деятельности страховых компаний, то чаще туляки жаловались на применение коэффициента бонус-малус (155 раз за 10 месяцев). При этом количество обращений по поводу невозможности приобрести полис ОСАГО заметно сократилось (сегодня купить автогражданку можно через сайт страховщика) — за 10 месяцев таких жалоб было всего 21. Ушла в прошлое проблема отсутствия бланков в офисах.

Меньше всего беспокоила туляков деятельность кредитных потребительских кооперативов (23 жалобы), ломбардов (2), негосударственных пенсионных фондов (13).

«Туляки не только активно пользуются финансовыми услугами, но и отстаивают свои права. Они знают, куда обращаться в случае их нарушения. Если человек не может договориться, например, с банком, он идет за помощью к мегарегулятору», — отмечает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Вместе с тем, как показывает практика, часть обращений — это не жалобы на участников финансового рынка, а просьба разъяснить суть отдельных финансовых продуктов, которые туляки до конца не понимают».

Обращение в Банк России можно направить через сайт www.cbr.ru. Для этого выберите раздел «Интернет-приемная Банка России».

Письменное обращение можно направить по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.

Кроме того, вы можете позвонить по телефону горячей линии: 8-800-300-30-00.

При подаче жалобы следует предварительно подготовить документы (сканированные копии), связанные с описываемой проблемой.