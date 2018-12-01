Погода в Туле 2 декабря: снегопад и сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 декабря в регионе будет облачно. Ожидается снег, местами сильный (по данным сайта Метеоинфо — до 8 мм).

На дорогах гололедица, возможны снежные заносы. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха днем — от -9 до -4°С.

Атмосферное давление 756−760 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.