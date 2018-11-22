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В Кимовске мужчина украл из магазина 9 палок колбасы и 11 шоколадок
Фото: kolbasaclub.ru

В Кимовске мужчина украл из магазина 9 палок колбасы и 11 шоколадок

Суд приговорил его к 13 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мировым судом судебного участка № 22 Кимовского района ранее судимый 35-летний житель райцентра осужден за кражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

6 августа, в 21.00, мужчина пришёл в местный супермаркет, набрал в корзину продукты – 9 палок колбасы и 11 плиток шоколада.  Затем переложил похищенное в свой рюкзак и вышел из магазина. Сумма ущерба составила 5170 рублей.

В ходе судебного разбирательства вор признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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