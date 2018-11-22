Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 23 ноября

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

п. Косая Гора: ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),

Орловское шоссе, 45-59-а (нечётн.),

ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),

ул. Калинина, 15-27,

ул. Железнодорожная, 1-17,

ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а,

ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.),

ул. Кирова, 31,

ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.), 1,

ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),

ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,

ул. Набережная, 19-45 (нечётн.),

ул. Папанина, 2,

ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),

ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),

ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.),

ул. Калинина, 1, 3,

ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2,

ул. Епифанская, 126.