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Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 23 ноября

Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 23 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
  • Орловское шоссе, 45-59-а (нечётн.),
  • ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
  • ул. Калинина, 15-27,
  • ул. Железнодорожная, 1-17,
  • ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а,
  • ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.),
  • ул. Кирова, 31,
  • ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.), 1,
  • ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
  • ул. Набережная, 19-45 (нечётн.),
  • ул. Папанина, 2,
  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
  • ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.),
  • ул. Калинина, 1, 3,
  • ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2,
  • ул. Епифанская, 126.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:51 +3
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