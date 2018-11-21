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Источник: Пропавший в Суворове 20-летний Павел Колесников убит

Источник: Пропавший в Суворове 20-летний Павел Колесников убит

Молодой человек пропал в конце октября при странных обстоятельствах.

28 октября в Суворове пропал 20-летний местный житель Павел Колесников. Его искали всей областью, к поискам полиции подключились и волонтеры.

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что поиски Павла близятся к завершению. Речь идет об убийстве молодого человека. Об этом Myslo сообщил информированный источник.
 
Как стало известно Myslo, тело парня до сих пор не найдено. Однако подозреваемый якобы задержан.
 
В региональном Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев. Информация уточняется. 
 
Волонтеры пока не останавливают поиски.
 
 

Напомним, ранее Myslo сообщал о том, что следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 20-летнего Павла Колесникова. Статья – убийство (105 ч. 1 УК РФ).

По предварительным данным, 20-летний Павел пропал вечером 28 октября 2018 года. В тот вечер он вышел из дома в Суворове и отправился вместе с другом в местное кафе «Лимон». Уже под закрытие рядом с заведением произошла потасовка — дрались Колесников и еще один молодой человек. Этот инцидент видели многие, но, как сообщают очевидцы, Павел после драки сам ушел в сторону стадиона. Но домой так и не вернулся.
 
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:48 0
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