Источник: Пропавший в Суворове 20-летний Павел Колесников убит

Молодой человек пропал в конце октября при странных обстоятельствах.

28 октября в Суворове пропал 20-летний местный житель Павел Колесников. Его искали всей областью, к поискам полиции подключились и волонтеры.



Сегодня, 21 ноября, стало известно, что поиски Павла близятся к завершению. Речь идет об убийстве молодого человека. Об этом Myslo сообщил информированный источник.

Как стало известно Myslo, тело парня до сих пор не найдено. Однако подозреваемый якобы задержан.

В региональном Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев. Информация уточняется.

Волонтеры пока не останавливают поиски.

Напомним, ранее Myslo сообщал о том, что следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 20-летнего Павла Колесникова. Статья – убийство (105 ч. 1 УК РФ).