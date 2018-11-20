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Более 5000 новогодних игрушек украсят главную ёлку Тулы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Более 5000 новогодних игрушек украсят главную ёлку Тулы

В этом году Тула объявлена новогодней столицей России, потому к украшению города особое внимание.

Главная ёлка в этом году будет еще пушистее и ярче. Ее высота останется прежней: 32 метра, но полностью поменяют лапник, прежний прослужил пять лет.

Новый искусственный лапник – «уральская сосна» – попушистее. На основной каркас поместят 3,5 тысячи веток.

Главная ёлка города засверкает по-новому. Конструкцию украсят 5000 новых игрушек и сложная световая иллюминация с 3D-эффектом. В ней около 70 программ, которые будут меняться в течение 15 минут. Новогодняя красавица будет сверкать 250 миллионами цветов и оттенков.

– Другой такой ёлки в России больше нет, – сообщил главный инженер МКП «Тулагорсвет» Юрий Морозов пресс-службе городской администрации.

К монтажу елки в этом году приступили раньше обычного. На ее сбор уйдет около недели. 

Юрий Морозов рассказал, что в этом году скверы Тулы украсят дополнительные световые конструкции: арки, елки, подсвечники. Они появятся, в том числе, в сквере возле драматического театра, в Болдинском и Студенческом скверах. Дополнительная иллюминация будет на проспекте Ленина, ул. Металлистов, Казанской набережной.

Приступили к установке и входных ворот на площади Ленина. В этом году их также обновят, на каркас установят новые, отличные от прошлогодних, панно. 

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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