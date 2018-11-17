Тульская школа олимпийского резерва получила миллион рублей на развитие велоспорта

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 ноября в Москве под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина состоялось заседание Попечительского совета велосипедного клуба Marathon-Tula.

На заседании обсуждались итоги соревнований, в которых принимала участие тульская команда, и перспективы развития клуба в следующем году.

Большое внимание было уделено вопросам создания инфраструктуры для тренировочной базы спортсменов. Так, уже сегодня в Туле планируется реконструкция велотрека. Вместе с тем, требуется создание современного комплекса для занятия различными видами спорта. Алексей Дюмин поручил председателю комитета Тульской области по спорту Дмитрию Яковлеву дополнительно проработать вопрос участия региона в реализации соответствующих федеральных целевых программ.

- Мы привлекаем значительное количество внебюджетных средств на создание спортивной инфраструктуры и поддержку профессионального спорта, в том числе на развитие нашей велокоманды, - сказал Алексей Дюмин.

Президент Президиума Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерий Гриньковский поблагодарил Алексея Дюмина за создание в Туле лыжероллерной трассы, где теперь могут тренироваться не только лыжники, но и велосипедисты. Уникальное покрытие лыжероллерного кольца позволяет проводить всероссийские соревнования на высоком уровне.

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Яковлеву проработать вопрос организации тренировок велокоманды на этой площадке.

В ходе встречи президент клуба Marathon-Tula Александр Винокуров от лица спонсоров команды вручил директору спортивной школы олимпийского резерва «Велосипедный спорт» Ирине Архиповой сертификат на 1 миллион рублей на развитие детско-юношеского велоспорта.