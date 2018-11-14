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В Туле на Красноармейском проспекте в лобовом столкновении пострадали двое
Фото Lexus650 и Дмитрия Дзюбина.

В Туле на Красноармейском проспекте в лобовом столкновении пострадали двое

Подробности происшествия выясняются.

14 ноября примерно в 16.30 в Туле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, один из автомобилей спровоцировал аварию — подрезал «Шевроле». Пытаясь уйти от столкновения, водитель выехал на встречку, где столкнулся с «Хёндэ».

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека. Водителя «Шевроле» увезла скорая помощь, другой пострадавший от госпитализации отказался.

На месте происшествия образовалась серьезная пробка. Очевидцы отмечают, что из-за ДТП движение троллейбусов на Красноармейском проспекте оказалось заблокировано.

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ДТП на Красноармейском проспекте, Фото: 1
ДТП на Красноармейском проспекте, Фото: 2
ДТП на Красноармейском проспекте, Фото: 3
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ДТП на Красноармейском проспекте, Фото: 5
ДТП на Красноармейском проспекте, Фото: 6
ДТП на Красноармейском проспекте, Фото: 7
ДТП на Красноармейском проспекте, Фото: 8
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