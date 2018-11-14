В одной из школ Тульской области ученики массово заболели пневмонией

Фото Владимира Белякова.

Сейчас заболевших 12. В учебном учреждении организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения Тульской области сообщают, что в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» в Узловой в период с 26 октября по 14 ноября зарегистрировано 12 случаев заболевания внебольничной пневмонией среди учащихся.

Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. В Роспотребнадзоре отмечают, что большинство детей заболели до или во время осенних каникул и после каникул школу не посещали, поэтому решение о приостановлении образовательной деятельности не принималось.

Все заболевшие дети госпитализированы, заболевания протекают в легкой форме.

По результатам лабораторного обследования у шести заболевших подтверждено наличие микоплазмы пневмонии. Вакцины от данного возбудителя не существует.

В указанной школе установлено медицинское наблюдение, проводится работа по выявлению заболевших на утренних фильтрах силами медработника и педагогического персонала школы, в школе организована заключительная и текущая дезинфекция.

Основной мерой предупреждения формирования очагов внебольничной пневмонии в детских образовательных учреждениях является активное выявление детей с симптомами заболевания и своевременное их отстранение от учебного процесса.