В одной из школ Тульской области ученики массово заболели пневмонией
Сейчас заболевших 12. В учебном учреждении организован комплекс противоэпидемических мероприятий.
Управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения Тульской области сообщают, что в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» в Узловой в период с 26 октября по 14 ноября зарегистрировано 12 случаев заболевания внебольничной пневмонией среди учащихся.
Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. В Роспотребнадзоре отмечают, что большинство детей заболели до или во время осенних каникул и после каникул школу не посещали, поэтому решение о приостановлении образовательной деятельности не принималось.
Все заболевшие дети госпитализированы, заболевания протекают в легкой форме.
По результатам лабораторного обследования у шести заболевших подтверждено наличие микоплазмы пневмонии. Вакцины от данного возбудителя не существует.
В указанной школе установлено медицинское наблюдение, проводится работа по выявлению заболевших на утренних фильтрах силами медработника и педагогического персонала школы, в школе организована заключительная и текущая дезинфекция.
Основной мерой предупреждения формирования очагов внебольничной пневмонии в детских образовательных учреждениях является активное выявление детей с симптомами заболевания и своевременное их отстранение от учебного процесса.