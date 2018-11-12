На улице Первомайской в Туле легковушка столкнулась с полицейским «УАЗом»

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В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве назначена служебная проверка.

Около двух часов назад, в районе дома № 13 по ул. Первомайской произошло столкновение автомобиля Hyundai и полицейского «УАЗа». В результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, для установления всех обстоятельств происшествия в УМВД будет проведена служебная проверка.