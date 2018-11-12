Дмитрий Аленичев: «Никаких новых контактов с «Арсеналом» не было»

Фото из архива MySlo

Побывав в Туле, Дмитрий Аленичев рассказал, что он думает о новой академии и о переменах в тренерском штабе «Арсенала».

После открытия тульской футбольной академии экс-тренер «Арсенала» пообщался с корреспондентом Myslo.

– Дмитрий Анатольевич, сначала об эмоциях от возвращения в Тулу.

– Очень счастлив находиться здесь. Этот город запомнился мне на всю жизнь, он многое для меня значит. Три с половиной года в Туле были счастливыми и радостными. В житейском плане мне здесь было очень комфортно. Поэтому я рад, что в таком футбольном городе, как Тула, открывается филиал детской академии.

– Какой по счету?

– Седьмой. Все предыдущие были в Подмосковье.

– А в родных Луках?

– Пока только в планах. Я вижу, как развивается моя академия, мне интересно это делать в регионах. В частности, что касается тульского филиала, надеюсь, что многие его воспитанники через несколько лет попадут в основной состав «Арсенала».

– Насколько для вас важна коммерческая составляющая такого проекта?

– Когда это касается детей, я не думаю о коммерции. Для меня это неприемлемо.

– У вас ведь в детстве ничего подобного точно не было. Скорее кочки, пыль, лужи…

– А еще асфальт. Но это все не помешало стать хорошим человеком и неплохим футболистом. Я по-хорошему завидую сегодняшним мальчишкам.

– Нельзя не спросить о сегодняшних переменах в «Арсенале». Что об этом думаете?

– Конечно, для тульских болельщиков уход главного тренера – негативный момент. Команда показывала неплохой футбол, несмотря на трудности в первых играх. Конечно, у болельщиков есть обеспокоенность в связи со сменой тренера. Но я Игоря Черевченко знаю – это специалист, который уже показал свое умение, выиграв кубок страны. Теперь новому тренерскому штабу надо двигаться дальше.

– Как думаете, с чего надо начать работу?

– В первую очередь познакомиться с командой. Думаю, глобальных каких-то перемен ни в коем случае не надо делать. Игорь видел предыдущие игры «Арсенала», уже предполагает, по какой схеме надо играть.

– Вы имеете в виду глобальные перемены в составе или в тактике?

– В составе. Но и в тактике в ближайших матчах, думаю, вряд ли что-то будет меняться.

– В последнее время периодически возникали разговоры о вашем возвращении в Тулу. Вы встречались с представителями «Арсенала»?

– Нет, никаких контактов не было.

– А если бы случились?

– Рассмотрел бы.