В тульской «Октаве» пройдет лекция об инклюзивном образовании

Также там откроется выставка Государственного музея-заповедника «Царицыно» «Люди должны быть разными. Путешествие».

В новой экспозиции будут представлены рисунки студентов Центра «Антон тут рядом» и картины ярких художников, представляющих российское наивное и самодеятельное искусство второй половины XX века.

В рамках открытия выставке в «Октаве» с лекцией о проблемах инклюзивного образования и адаптации в обществе детей-аутистов выступит Екатерина Мень – президент АНО «Центр проблем аутизма: образование, исследования, защита прав», эксперт по аутизму Сообщества практик «Превентивная медицина».

Она акцентирует внимание на следующих вопросах: понимание инклюзии в мире и в России, инклюзивное образование, аутизм как особая образовательная потребность, ребенок с аутизмом в школе: подходы, гарантирующие успех. Почему инклюзивное образование – это самое качественное образование? Каковы аргументы против раздельного образования? Что значит инклюзивное образование для типичных (здоровых) учеников? Слушателям также будет представлен опыт внедрения модели инклюзии в российской школе.

Лекция состоится 2 ноября, в 18.00, в Большом зале «Октавы», вход свободный.

Екатерина Мень – Президент АНО «Центр проблем аутизма: образование, исследования, защита прав», Эксперт по аутизму Сообщества практик «Превентивная медицина», соавтор адаптации и соорганизатор внедрения первой отечественной инклюзивной модели обучения детей с РАС «Инклюзия 1465». Учредитель и контент-директор ежегодной международной научно-практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения». Журналист, колумнист портала «Милосердие.ру».