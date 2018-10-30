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В результате ДТП на проспекте Ленина у маршрутки оторвало дверь
Фото из группы ВКонтакте «Тула online».

В результате ДТП на проспекте Ленина у маршрутки оторвало дверь

По предварительным данным, никто не пострадал.

30 октября в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской произошло серьезное ДТП: столкнулись пассажирская маршрутка №58 и «десятка». От удара у микроавтобуса оторвало дверь.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Из-за ДТП собралась большая пробка. Будьте внимательны.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:24 +3
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