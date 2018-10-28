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В тульской деревне утром сгорел KIA Cerato
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В тульской деревне утром сгорел KIA Cerato

К счастью, никто не пострадал.

28 октября в 6.54 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля KIA Cerato, расположенного в д. Ивановка на ул. Архангельской.

Два пожарных расчета были на месте происшествия в 7.00, открытое горение ликвидировали за три минуты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел моторный отсек и передняя часть салона. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:06 +2
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