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Как идет строительство Ледового дворца в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как идет строительство Ледового дворца в Туле

Губернатор Тульской области проинспектировал ход работ.

27 октября губернатор Алексей Дюмин посетил строительную площадку, на которой возводится Ледовый дворец по программе «Газпром-детям».

Дворец станет самым крупным в Тульской области – он рассчитан на 3 385 зрительских мест. Конструкция арены дает возможность не только проводить не только соревнования по хоккею или фигурному катанию, но и другие спортивные и развлекательные мероприятия.

На данный момент завершены основные строительные работы. Продолжается монтаж инженерных коммуникаций, модульной котельной и отделочные работы.



Ввод Ледового дворца в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2019 года.

Губернатор отметил, что в данном случае реализуется принцип комплексного подхода к развитию территорий, когда наряду с жилищной застройкой возводятся различные по своему назначению социальные объекты. 

Алексей Дюмин поблагодарил ПАО «Газпром» за реализацию проекта по строительству дворца в соответствии с графиком.

- В городе не просто появится долгожданная ледовая площадка - мы получим многофункциональный комплекс на 3 с лишним тысячи мест, где сможем проводить крупные культурно-массовые мероприятия, - отметил губернатор. 

Напомним, объект строится согласно договоренности между Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.



В декабре 2017 года в своем Послании областной думе, правительству региона и жителям губернатор отметил важность строительства Ледового дворца для развития спорта в регионе.

На данный момент в регионе четыре ледовые арены: по одной в Туле и Алексине, две – в Новомосковске. Однако в регионе, в том числе областном центре, подобных объектов пока не хватает. После сдачи дворца в эксплуатацию фигуристы и хоккеисты получат возможность регулярно тренироваться, а жители города Тулы смогут круглогодично кататься на коньках.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:48 +2
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