Как идет строительство Ледового дворца в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

27 октября губернатор Алексей Дюмин посетил строительную площадку, на которой возводится Ледовый дворец по программе «Газпром-детям».

Дворец станет самым крупным в Тульской области – он рассчитан на 3 385 зрительских мест. Конструкция арены дает возможность не только проводить не только соревнования по хоккею или фигурному катанию, но и другие спортивные и развлекательные мероприятия.



На данный момент завершены основные строительные работы. Продолжается монтаж инженерных коммуникаций, модульной котельной и отделочные работы.





Ввод Ледового дворца в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2019 года.



Губернатор отметил, что в данном случае реализуется принцип комплексного подхода к развитию территорий, когда наряду с жилищной застройкой возводятся различные по своему назначению социальные объекты.

Алексей Дюмин поблагодарил ПАО «Газпром» за реализацию проекта по строительству дворца в соответствии с графиком.

- В городе не просто появится долгожданная ледовая площадка - мы получим многофункциональный комплекс на 3 с лишним тысячи мест, где сможем проводить крупные культурно-массовые мероприятия, - отметил губернатор.

Напомним, объект строится согласно договоренности между Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.





В декабре 2017 года в своем Послании областной думе, правительству региона и жителям губернатор отметил важность строительства Ледового дворца для развития спорта в регионе.



На данный момент в регионе четыре ледовые арены: по одной в Туле и Алексине, две – в Новомосковске. Однако в регионе, в том числе областном центре, подобных объектов пока не хватает. После сдачи дворца в эксплуатацию фигуристы и хоккеисты получат возможность регулярно тренироваться, а жители города Тулы смогут круглогодично кататься на коньках.