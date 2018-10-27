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Тульские полицейские начали проверку по факту взрыва в квартире
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские полицейские начали проверку по факту взрыва в квартире

В результате взрыва 51-летний мужчина был госпитализирован с ожогами.

Взрыв в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Серебровской в Туле, прогремел сегодня незадолго до полудня. На место прибыли пожарные, скорая помощь и сотрудники МЧС. 

Взрывной полной в квартире выбиты стекла на кухне и в зале. Других разрушений не выявлено. 51-летний мужчина, находившийся в момент ЧП дома, госпитализирован с ожогами 1 и 2 степени в больницу.

В пресс-службе полиции сообщили, что в сотрудники ведомства начали проверку по факту случившегося. По предварительным данным, мужчина производил ремонт в своей квартире. Из-за неосторожного обращения с баллоном очистителя монтажной пены произошла его детонация. Полицейские выясняют детали случившегося.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:26 +1
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