Тульские полицейские начали проверку по факту взрыва в квартире

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате взрыва 51-летний мужчина был госпитализирован с ожогами.

Взрыв в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Серебровской в Туле, прогремел сегодня незадолго до полудня. На место прибыли пожарные, скорая помощь и сотрудники МЧС.

Взрывной полной в квартире выбиты стекла на кухне и в зале. Других разрушений не выявлено. 51-летний мужчина, находившийся в момент ЧП дома, госпитализирован с ожогами 1 и 2 степени в больницу.

В пресс-службе полиции сообщили, что в сотрудники ведомства начали проверку по факту случившегося. По предварительным данным, мужчина производил ремонт в своей квартире. Из-за неосторожного обращения с баллоном очистителя монтажной пены произошла его детонация. Полицейские выясняют детали случившегося.