Марина Левина: «Мы сразу предлагали тульским танцорам помощь, но тогда они от нее отказались»

Марина Левина – О том, что танцевальный коллектив попал в трудную ситуацию, мы узнали уже 24 октября. Сразу же связались с ними и предложили помощь. Но они отказались тогда. Но сегодня ночью они поняли, что не правильно рассчитали свои силы, и вновь обратились к нам за помощью. Если б они сразу переселились в гостиницу, то мы бы помогли им и с переоформлением билетов, и с организацией отъезда. Сейчас все хорошо, поезд будет отправляться в 15.14 и на протяжении всего пути мы будем контролировать состояние детей, на промежуточных станциях в случае необходимости дети смогут обратиться к доктору.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области, из этой ситуации сделал вывод, что руководители танцевальных коллективов не всегда знают, как действовать в такой ситуации.

– На сайте министерства культуры Тульской области мы разместим информацию с телефонами, куда необходимо обращаться, если попали в подобную ситуацию. Кроме этого проведем в ближайшее время семинар для руководителей творческих коллективов, где всем расскажем, как действовать в таких случаях, – добавила Марина Левина.

Напомним, 24 октября из-за ливневых дождей в ряде поселков Большого Сочи сошли сели, а также обрушился мост через реку Макопсе в Лазаревском районе Сочи. Это стало причиной остановки транспортного сообщения, в том числе и железнодорожного. Именно в тот день с всероссийского конкурса, который проходил в Сочи, возвращались домой тульские танцоры из коллектива «Млечный Путь».

Ребята три дня прожили в вагоне поезда в ожидании отправки домой.