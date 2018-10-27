В тульском Музее оружия открылась ежегодная выставка «Техника в масштабе»

В прошлом году мероприятие посетили больше 50 000 человек.

Организатор выставки, президент Тульской региональной общественной организации Клуб историко-технического стендового моделизма «Наследие Левши» Вячеслав Ермаков:

Вячеслав Ермаков - В этом году у нас рекордное количество участников — более 300 моделистов из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Калужской, Ивановской областей, Рязани, Курска, Томска, Барнаула, Ханты-Мансийска, Тюмени, Кирова и других городов. Всего 35 регионов страны. Также принимают участие представители 11 стран: Аргентина, Вьетнам, Болгария, Чехия, Польша и другие.

Представлены более 800 экспонатов разных направлений моделизма: много флота, авиации, военной техники. И в этом году у нас уникальные коллекции военно-исторической миниатюры: балтийская коллекция солдатиков от питерских коллекционеров и более 200 воинов различных эпох от Российского военно-исторического общества.

Выставка работает с 27 октября по 11 ноября в Тульском государственном музее оружия.

Посетители смогут увидеть диорамы, военно-исторические миниатюры, в том числе работы лучших художников-миниатюристов из частных коллекций Москвы и Санкт Петербурга.

В рамках мероприятия состоится конкурс, по результатам которого будут выбраны лучшие работы в различных номинациях и возрастных категориях: дети, юниоры, взрослые.

Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки.