Обогреватели вместо отопления: как выживает единственный негазифицированный дом в тульской деревне

Фото Алексея Пирязева.

Жители дома №6 по ул. Новой в деревне Большое Шелепино Алексинского района не понимают, почему о них забыла администрация. В 2012 году в поселке закрылась котельная, чиновники решили, что содержать ее невыгодно. Проблему с отоплением везде решили по-разному: в детском саду и школе установили модульную котельную, а квартиры в домах оборудовали газовыми котлами, причем бесплатно для жителей.

Обошли вниманием только один многоквартирный дом – бывшее общежитие на ул. Новой, 6. Сюда цивилизация как будто не дошла. Соседние дома, находящиеся всего в нескольких метрах, отапливаются газом, а в этот дом голубое топливо так и не провели.

Галина Мухамадулина – Нашего дома в проекте газификации не было с самого начала, и мы не знаем почему. Когда котельная закрылась, мы просто остались без отопления и были вынуждены постоянно включать обогреватели. Из-за этого случился пожар в электрощитовой. Чтобы избежать ЧП, по указанию администрации нам установили дополнительный кабель. И, вероятно, чиновники решили, что таким образом перевели нас на электроотопление. Нам сказали подписать документы, что нам провели электрокабель, что работы выполнены. Но теперь эта бумага служит доказательством, будто мы сами отказались от отопления. Но неужели жители всех 18 квартир сошли с ума? Неужели мы сами расписались в том, что хотим мерзнуть зимой?!

По факту, вся организация электроотопления свелась к тому, что теперь жители зимой включают по несколько обогревателей. От этого плата за электроэнергию стала огромной. В некоторых квартирах сумма в квитанциях доходит до 9 000 рублей. Но даже в этом случае прогреть квартиры не удается.

– У нас в квартире три обогревателя: два в комнатах и один на кухне. Но зимой дома бывает 13-15 градусов. Так что закаляемся! – говорит Михаил Иляхин. – Платим зимой по 6000 рублей.

Но в квартире всё равно очень сыро, как бы мы ни старались, обогревателями полноценно отапливать квартиру не получается.

– Мне приходится экономить. Я купила два конвектора, но включаю только один, обогреваю комнату, а на кухню только захожу что-то быстренько приготовить. И даже с этим расчетом плачу 3000 рублей, это внушительная часть пенсии, – рассказывает Галина Мухамадулина. – Мы не сдаемся. Два года назад к нам на День поля приезжал Алексей Дюмин, он поручил администрации проработать вопрос с газификацией до 2019 года. Но чиновники нам говорят, что наш дом в плане только на 2021-2022 год.

Жители опасаются, что даже газификация не может решить проблему.

– Раньше потребление газа было рассчитано только на газовые плиты, а теперь весь поселок отапливается. Труба осталась того же диаметра. Жители соседних домов говорят, что и сейчас давление газа маленькое, и даже с котлами в квартирах прохладно. Боимся, что наш дом только усугубит ситуацию.

Для прояснения ситуации мы обратились в «Газпром газораспределение Тула». В компании нам пояснили, что вопросами газификации занимается администрация поселений. Газовщики выходят на работу уже после заключения контракта.

А в администрации нас уверили, что работы уже ведутся.

Татьяна Никитина, заместитель главы администрации МО город Алексин:

Татьяна Никитина – Дом №6 по ул. Новой в деревне Большое Шелепино ранее не был газифицирован. При закрытии убыточной котельной в 2012 году был предложен единственный вариант – переход на индивидуальное электрическое отопление, иначе жители могли остаться без тепла. В сентябре текущего года подана заявка в АО «Газпром газораспределение Тула» о заключении договора на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения. На основании полученных ТУ ведется запрос коммерческих предложений от проектных организаций на разработку проекта. Заключение муниципального контракта планируется до конца текущего года. В 2019 году запланировано проведение работ по газификации.

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