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Где в Туле 26 октября отключат свет

Где в Туле 26 октября отключат свет

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • пер. Танковый, 17,
  • Новомосковское ш., 12, 26, 28, 10,
  • п. Победы: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • п. Южный: ул. Автомобилистов, 4, 6,
  • ул. Халтурина, 6, 8, 10, 12,
  • пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Пархоменко, 46, 48,
  • ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23,
  • ул. Станиславского, 29, 35,
  • ул. Академика Павлова, 38,
  • пер. Станиславского, 2,
  • 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
  • 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • п. Михалково: ул. Тверская, 8,
  • ул. Михалковская, 64, 68,
  • 1-й пр-д Михалковский, 16, 18,
  • 2-й пр-д Михалковский, 6, 8,
  • 3-й пр-д Михалковский, 2, 6, 7, 8, 9,
  • ул. Колхозная, 122-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 2-19 (нечётн.),
  • ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117, 30.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:44 0
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