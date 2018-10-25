Где в Туле 26 октября отключат свет
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- пер. Танковый, 17,
- Новомосковское ш., 12, 26, 28, 10,
- п. Победы: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 6-а,
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- п. Южный: ул. Автомобилистов, 4, 6,
- ул. Халтурина, 6, 8, 10, 12,
- пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
- ул. Пархоменко, 46, 48,
- ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23,
- ул. Станиславского, 29, 35,
- ул. Академика Павлова, 38,
- пер. Станиславского, 2,
- 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
- 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- п. Михалково: ул. Тверская, 8,
- ул. Михалковская, 64, 68,
- 1-й пр-д Михалковский, 16, 18,
- 2-й пр-д Михалковский, 6, 8,
- 3-й пр-д Михалковский, 2, 6, 7, 8, 9,
- ул. Колхозная, 122-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),
- пер. Колхозный, 2-19 (нечётн.),
- ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117, 30.
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