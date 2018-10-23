На улице Н. Руднева в Туле прошла приёмка ремонтных работ

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сотрудники подрядной организации АО «РегионДорСтрой» устранили выявленные недочеты – переделали участки литого асфальтобетона на межрельсовом пространстве и переустановили бортовые камни.

В рамках комиссионной проверки прошла приемка объекта, хотя администрация обещала все завершить к 1 октября. В мероприятии приняли участие зампред Тульской гордумы Анастасия Дементьева, глава городского управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, начальник отдела дорожного хозяйства Дмитрий Борисов, заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда, руководство АО «РегионДорСтрой» и представители общественного совета.

Ремонтные работы на ул. Н. Руднева проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» – было отремонтировано дорожное покрытие, трамвайные рельсы. Тротуар также отремонтировали и адаптировали для маломобильных граждан.

Исполнительного директора «Слободы» и члена региональной Общественной палаты Татьяну Алексееву, которая с самого начала пристально следила за ходом ремонта, на приёмку не пригласили:

Татьяна Алексеева – За судьбой этой дороги я слежу с того момента, как сама на ней чуть не попала в аварию. Дорогу поставили в план капремонта, но она была практически непроезжей. Власти Тулы регулярно сообщали о ходе ее ремонта. Как член общественной палаты региона, помощник депутата Госдумы и просто неравнодушный человек, я следила за ремонтом объекта. И вместе с активистами «Свободной Тулы» отметила ряд недоделок, сообщила, что нарушены сроки и качество работ. Конечно, такой народный контроль раздражает власти. А зря. Мы не хайп ловим, мы живем в этом городе и нам не все равно, как на наши налоги ремонтируют наши дороги.

Общественник Ярослав Муравский считает, что после выявленных нарушений приёмка должна была пройти на более серьёзном уровне: