Под Тулой в жутком ДТП погибла женщина

Фото очевидца.

23 октября утром на автодороге «Тула — Новомосковск» (возле поворота на Осиновую Гору) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель «Субару» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Пежо».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибла женщина — водитель «Субару». Второму участнику ДТП оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняются.