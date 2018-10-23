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Под Тулой в жутком ДТП погибла женщина
Фото очевидца.

Под Тулой в жутком ДТП погибла женщина

Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

23 октября утром на автодороге «Тула — Новомосковск» (возле поворота на Осиновую Гору) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель «Субару» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Пежо».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибла женщина — водитель «Субару». Второму участнику ДТП оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:03 0
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