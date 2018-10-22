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В Туле прошел фестиваль медного духового искусства Brass Days
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел фестиваль медного духового искусства Brass Days

На сцене филармонии выступил выдающийся российский джазовый музыкант, блестящий саксофонист Игорь Бутман.

C 19 по 21 октября в Тульской областной филармонии прошли концерты в рамках Международного фестиваля медного духового искусства Brass Days. В этом году фестиваль проходит восьмой раз и уже третий год подряд – в Туле.

На сцене филармонии выступил выдающийся российский джазовый музыкант, блестящий саксофонист Игорь Бутман. Его партнерами стали музыканты Тульского филармонического симфонического оркестра под управлением Владислава Лаврика, который на этот раз выступил и в роли солиста, и дирижера.

Приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина зачитал его первый заместитель – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. В частности, в нем говорится:

– Тульская область высоко ценит ту поддержку, которую вы оказываете талантливой молодежи нашего региона. Своей творческой деятельностью, инициативностью и высочайшим мастерством вы вносите весомый вклад в развитие музыкального искусства на тульской земле.

Благодаря нашему сотрудничеству жители и гости региона получили возможность приобщиться к лучшим образцам композиторского и исполнительского мастерства.

Уверен, что участие одаренных детей и творческой молодежи в Ваших мастер-классах подарит им ценный опыт и позволит развить свои таланты и способности.

Также Игорь Бутман провел мастер-класс для учащихся Центра одаренных детей «Мастерская талантов» и Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:22 +1
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