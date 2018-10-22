Тульские гимнастки привезли 22 медали из Белгорода

- Девчонки отлично выполнили свою программу, порадовали тренеров своим успешным выступлением! Для маленьких девчонок — это ответственные соревнования, где они показали себя, свое мастерство. Очень рада, что у них всё получилось: гимнастки выполнили свои комбинации без падений и оказались на пьедестале.