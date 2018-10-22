Тульские гимнастки привезли 22 медали из Белгорода
Наши юные спортсменки отлично выступили.
В Белгороде прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти Заслуженного тренера России
Б. В. Пилкина (тренер Светланы Хоркиной). На турнир съехалось более 200 спортсменок из разных уголков России.
Юные тульские гимнастки завоевали 22 медали.
- Кристина Ларькина — первое место в многоборье, в упражнении на бревне и в вольных упражнениях, второе — на брусьях (по программе третьего разряда).
- София Задонская — второе место в многоборье, первое — на брусьях, третье — на бревне (по программе взрослого разряда).
- Виктория Ковалева — третье место в многоборье, второе — на бревне (по программе взрослого разряда).
- Виктория Алифанова — третье место на бревне (по программе взрослого разряда).
- Ева Мельникова — первое место в многоборье (по программе первого юношеского разряда).
- Аврора Чубан — первое место в многоборье по программе второго разряда, первое место — вольные упражнения, третье- на бревне, первое — брусья.
- Ангелина Осипова — первое место в многоборье (первый разряд).
- Лиза Мусатова — третье место в вольных упражнения, второе место — опорный прыжок.
Зинаида Роля, тренер СДЮШОР «Спортивная гимнастика»:
Зинаида Роля
- Девчонки отлично выполнили свою программу, порадовали тренеров своим успешным выступлением! Для маленьких девчонок — это ответственные соревнования, где они показали себя, свое мастерство. Очень рада, что у них всё получилось: гимнастки выполнили свои комбинации без падений и оказались на пьедестале.
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