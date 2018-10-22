В Тульской области 15-летний водитель устроил ДТП
В аварии пострадали юный водитель и его 16-летняя пассажирка.
Уважаемые родители, убедитесь, что ключи от гаражей и транспортных средств хранятся в недоступном или неизвестном для детей месте, во избежание бесконтрольного пользования данной техникой. Проверяйте наличие ключей в месте хранения. Относитесь к данному вопросу ответственно.
В случае бесконтрольного доступа к ключам от транспортного средства, ребенок будет иметь возможность в любой момент ими воспользоваться, что может привести к серьезным последствиям.
Проводите воспитательные беседы, объясняйте детям, что управление транспортными средствами возможно только при достижении определенного возраста и строго при наличии водительского удостоверения.
Уважаемые родители, помните, что жизнь и здоровье ребенка находится исключительно в ваших руках!