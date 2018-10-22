новости
новости
Регистрация
В Тульской области 15-летний водитель устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области 15-летний водитель устроил ДТП

В аварии пострадали юный водитель и его 16-летняя пассажирка.

20 октября в 21.10 в поселке Куркино на улице Октябрьской 15-летний подросток без ведома матери взял ключи от принадлежащего ей автомобиля ВАЗ-2110. Юный водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали водитель и его 16-летняя пассажирка. С различными травмами их госпитализировали в районную больницу.
 
госавтоинспекция

Уважаемые родители, убедитесь, что ключи от гаражей и транспортных средств хранятся в недоступном или неизвестном для детей месте, во избежание бесконтрольного пользования данной техникой. Проверяйте наличие ключей в месте хранения. Относитесь к данному вопросу ответственно.

В случае бесконтрольного доступа к ключам от транспортного средства, ребенок будет иметь возможность в любой момент ими воспользоваться, что может привести к серьезным последствиям.

Проводите воспитательные беседы, объясняйте детям, что управление транспортными средствами возможно только при достижении определенного возраста и строго при наличии водительского удостоверения.

Уважаемые родители, помните, что жизнь и здоровье ребенка находится исключительно в ваших руках!

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

После проигрыша «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру
После проигрыша «Арсеналу» «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру
«Ростелеком» подключил по оптике завод «Мерседес-Бенц» в «Есипово»
«Ростелеком» подключил по оптике завод «Мерседес-Бенц» в «Есипово»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.