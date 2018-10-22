В Тульской области 15-летний водитель устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали юный водитель и его 16-летняя пассажирка.

20 октября в 21.10 в поселке Куркино на улице Октябрьской 15-летний подросток без ведома матери взял ключи от принадлежащего ей автомобиля ВАЗ-2110. Юный водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали водитель и его 16-летняя пассажирка. С различными травмами их госпитализировали в районную больницу.