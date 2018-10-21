Дорогу на ул. Хворостухина в Туле планируют достроить в декабре

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сейчас на объекте укладывают песок и щебень, формируют основание дороги.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин в ходе рабочей поездки посетил строительство дороги по ул. Хворостухина на участке от ул. Бондаренко до ул. Кирова.

Объект реализуется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. На данный момент почти все инженерные сети вынесены, за исключением газа. По словам подрядчика (ООО «Тулаоборонстрой»), последний участок газопровода планируют выносить на следующей неделе.

Сейчас на объекте укладывают песок и щебень, формируют основание дороги.

Кроме того, проведены работы по устройству полотна трамвайного пути, уложена рельсошпальная решетка. Проект предусматривает и строительство тротуаров шириной 3 метра с обеих сторон строящейся дороги. Достроить магистраль планируют уже в декабре этого года.

Валерий Шерин поручил заместителю главы администрации города Тулы по строительству и ЖКХ Роману Мурзину совместно с подрядчиком представить ежедневный график исполнения работ на объекте.