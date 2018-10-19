Драка водителей в центре Тулы: полиция проводит проверку

Видео Ильи Щербакова.

18 октября вечером в Туле на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта прямо на проезжей части подрались водители Audi A1 и BMW X6. Драку на видео засняли очевидцы.

Этим инцидентом заинтересовались полицейские. В пресс-службе УМВД России по Тульской области корреспонденту Myslo рассказали:

– Оба участника инцидента установлены. В отделе полиции «Советский» выясняются причины, детали и обстоятельства случившегося. Информация о происшествии зарегистрирована в установленном законом порядке.