Видео Ильи Щербакова.
Драка водителей в центре Тулы: полиция проводит проверку
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
18 октября вечером в Туле на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта прямо на проезжей части подрались водители Audi A1 и BMW X6. Драку на видео засняли очевидцы.
Этим инцидентом заинтересовались полицейские. В пресс-службе УМВД России по Тульской области корреспонденту Myslo рассказали:
– Оба участника инцидента установлены. В отделе полиции «Советский» выясняются причины, детали и обстоятельства случившегося. Информация о происшествии зарегистрирована в установленном законом порядке.
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