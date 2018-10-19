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Драка водителей в центре Тулы: полиция проводит проверку
Видео Ильи Щербакова.

Драка водителей в центре Тулы: полиция проводит проверку

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

18 октября вечером в Туле на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта прямо на проезжей части подрались водители Audi A1 и BMW X6. Драку на видео засняли очевидцы.

Этим инцидентом заинтересовались полицейские. В пресс-службе УМВД России по Тульской области корреспонденту Myslo рассказали:

– Оба участника инцидента установлены. В отделе полиции «Советский» выясняются причины, детали и обстоятельства случившегося. Информация о происшествии зарегистрирована в установленном законом порядке.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:19 +2
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