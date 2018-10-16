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В День народного единства в Центральном парке Тулы пройдет легкоатлетический забег
Фото из архива Myslo.

В День народного единства в Центральном парке Тулы пройдет легкоатлетический забег

Юных участников ждут забеги на 300 и 600 метров, для взрослых легкоатлетов дистанция составит 3 000 метров. Регистрация открыта.

4 ноября, в День народного единства, в Центральном парке Тулы пройдет легкоатлетический забег «Россия объединяет». Для детей дистанции составят 300 и 600 метров, для взрослых участников — 3000 метров.

Для спортсменов будут предусмотрены раздевалки и гардероб для хранения вещей, электронный хронометраж с моментальным результатом. На финише участников забега ждут памятные медали и горячее питание.

Для всех гостей спортивного праздника будет работать ярмарка и предусмотрена концертная программа.

Сбор легкоатлетов и выдача стартовых номеров в 8.30 возле Центральной эстрады. Старт забега запланирован на 10.10.

Регистрация участников здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:40 +1
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