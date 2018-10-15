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Массовое ДТП на мосту под Тулой попало на видео
Фото УГИБДД по Тульской области.

Массовое ДТП на мосту под Тулой попало на видео

В аварии пострадал ребенок.

Ранее Myslo писал о ДТП, которое произошло 14 октября под Тулой — на мосту через реку Воронка. В УГИБДД раскрыли подробности происшествия.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля BMW 525, двигаясь по Орловскому шоссе, выехал на встречку, в результате чего столкнулся с шестью автомобилями: «Шевроле Каптива», «Шевроле Лачетти», «Рено Сандеро», «Рено Логан», «Киа Рио», «Тойота Королла».

В аварии пострадал семилетний пассажир «Киа». В момент ДТП ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве. Мальчику оказали помощь на месте происшествия.

Массовую аварию заснял видеорегистратор:

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:51 +2
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