Массовое ДТП на мосту под Тулой попало на видео

Фото УГИБДД по Тульской области.

Ранее Myslo писал о ДТП, которое произошло 14 октября под Тулой — на мосту через реку Воронка. В УГИБДД раскрыли подробности происшествия.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля BMW 525, двигаясь по Орловскому шоссе, выехал на встречку, в результате чего столкнулся с шестью автомобилями: «Шевроле Каптива», «Шевроле Лачетти», «Рено Сандеро», «Рено Логан», «Киа Рио», «Тойота Королла».

В аварии пострадал семилетний пассажир «Киа». В момент ДТП ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве. Мальчику оказали помощь на месте происшествия.

Массовую аварию заснял видеорегистратор: