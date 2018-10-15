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Свалка опасных отходов: Тульский госпиталь работал с утилизатором, не имеющим лицензии
Фото из архива Myslo.

Свалка опасных отходов: Тульский госпиталь работал с утилизатором, не имеющим лицензии

Таков результат прокурорской проверки по факту обнаружения свалки медотходов у деревни Мыза.

После публикации на Myslo прокуратура Ленинского района провела проверку по факту обнаружения в лесопосадке у деревни Мыза свалки опасных медицинских отходов класса «Б».

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, на место выехал прокурор Ленинского района Владимир Савич.

В ходе проверки установлено, что в нарушение закона «Тульский областной госпиталь ветеранов войны и труда» с 25.12.2012 г. по 29.02.2016 г. заключал договоры на вывоз медицинских отходов с ИП Степановым С.В. (Воронеж), у которого отсутствовала лицензия на осуществление деятельности по транспортировке и утилизации отходов класса «Б».

При этом, ГУЗ «ТОГВВиТ» не контролировалось фактическое осуществление ИП Степановым С.В. работы по утилизации сданных ему на утилизацию медицинских отходов класса «Б», соответствующие документы не запрашивались.

Отходы, найденные в районе деревни Мыза, относятся к периоду работы госпиталя с ИП Степанов С.В.

Напомним, сейчас у госпиталя заключен контракт с ООО «Региональный оператор по управлению отходами».

Прокуратура Ленинского района в адрес главврача ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войны и труда» внесено представление с требованием принять меры к устранению нарушений.

ГУЗ «ТОГВВиТ» с привлечением специализированной организации ООО «Региональный оператор по управлению отходами» 13 октября 2018 года в период времени с 12 часов 00 минут по 17 часов 41 минуту осуществлена ликвидация и вывоз медицинских отходов класса «Б» с территории Ленинского района для хранения и утилизации.

Подробности в нашем сюжете.

Галерея
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 1
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 2
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 3
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 4
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 5
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 6
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 7
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 8
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 9
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 10
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 11
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 12
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 13
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 14
показать все фотографии
Галерея
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 1
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 2
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 3
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 4
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 5
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 6
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 7
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 8
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 9
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 10
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 11
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 12
показать все фотографии
Сюжет: Незаконные свалки в Туле
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