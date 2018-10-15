Свалка опасных отходов: Тульский госпиталь работал с утилизатором, не имеющим лицензии
Таков результат прокурорской проверки по факту обнаружения свалки медотходов у деревни Мыза.
После публикации на Myslo прокуратура Ленинского района провела проверку по факту обнаружения в лесопосадке у деревни Мыза свалки опасных медицинских отходов класса «Б».
Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, на место выехал прокурор Ленинского района Владимир Савич.
В ходе проверки установлено, что в нарушение закона «Тульский областной госпиталь ветеранов войны и труда»
При этом, ГУЗ «ТОГВВиТ» не контролировалось фактическое
Отходы, найденные в районе деревни Мыза, относятся к периоду работы госпиталя с ИП Степанов С.В.
Напомним, сейчас у госпиталя заключен контракт с ООО «Региональный оператор по управлению отходами».
Прокуратура Ленинского района в адрес главврача ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войны и труда» внесено представление с требованием принять меры к устранению нарушений.
ГУЗ «ТОГВВиТ» с привлечением специализированной организации ООО «Региональный оператор по управлению отходами» 13 октября 2018 года в период времени с 12 часов 00 минут по 17 часов 41 минуту осуществлена ликвидация и вывоз медицинских отходов класса «Б» с территории Ленинского района для хранения и утилизации.
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