На мосту через Воронку в Туле столкнулись шесть машин: видео

Фото и видео: vk.com/tulazest

По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Как сообщают очевидцы, на выезде из Тулы, на Щекинском шоссе, на мосту через Воронку произошло массовое ДТП.

По предварительным данным, там столкнулись шесть машин: Toyota Corolla, BMW 5, Kia Rio, Renault Sandero, Chevrolet Lacetti и Chevrolet Captiva. От удара у последней машины вырвало колесо.

Автомобили получили серьёзные механические повреждения. На месте находятся несколько карет скорой, медики оказывают помощь пострадавшим. Все причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

На аварийном участке серьёзно затруднено движение, образовалась пробка в обе стороны.