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В тульской колонии экстремист проводил исламские проповеди для заключенных
Фото из архива Myslo.

В тульской колонии экстремист проводил исламские проповеди для заключенных

У мужчины была книга, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор гражданину Т. Он признан виновным в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1  ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба тульского Управления Судебного департамента.

Суд установил, что отбывающий наказание в исправительном учреждении Т. в период с 1 апреля по 30 июня 2017 неоднократно проводил исламские проповеди для осужденных. Он зачитывал информацию из книги, внесенной в федеральный список экстремистских материалов. 

В ходе проповедей мужчина призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к немусульманам.  

При назначении наказания суд в качестве смягчающих вину обстоятельств признал состояние здоровья подсудимого,  наличие у него на иждивении четверых детей, состояние здоровья малолетних детей. В качестве отягчающего вину подсудимого обстоятельства суд учет рецидив преступлений.

Т. по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:03 −1
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