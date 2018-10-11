В тульской колонии экстремист проводил исламские проповеди для заключенных

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У мужчины была книга, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор гражданину Т. Он признан виновным в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба тульского Управления Судебного департамента.

Суд установил, что отбывающий наказание в исправительном учреждении Т. в период с 1 апреля по 30 июня 2017 неоднократно проводил исламские проповеди для осужденных. Он зачитывал информацию из книги, внесенной в федеральный список экстремистских материалов.

В ходе проповедей мужчина призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к немусульманам.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих вину обстоятельств признал состояние здоровья подсудимого, наличие у него на иждивении четверых детей, состояние здоровья малолетних детей. В качестве отягчающего вину подсудимого обстоятельства суд учет рецидив преступлений.

Т. по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.