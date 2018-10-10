Приемный день: на что жаловались туляки министрам и прокурорам

9 октября в Тульской области во второй раз прошел общерегиональный день приема граждан.

Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу всем должностным лицам – в этот день принять всех заявителей и при необходимости продлить прием после 20.00.

Как проходил прием, выполнено ли поручение губернатора, я проверила на себе – как журналист, как посетитель и даже как принимающий заявителей общественник. Конечно, успеть везде не удалось, ведь в этот день работали в режиме приема граждан все федеральные органы власти в Туле и их отделы в районах, депутаты всех уровней, министерства и администрации муниципалитетов, центры образования, здравоохранения, управляющие компании и Общественная палата Тульской области.

МИНЗДРАВ

В 15.30 я приехала в министерство здравоохранения Тульской области. Там уже собралась небольшая очередь из тех, кто пришел без записи. Их принимали замминистра, руководители департаментов.

Я наблюдала, как ведет прием замминистра Владимир Борисович Грицаюк. К этому времени он уже провел два приема по видеосвязи – из Одоева и Тулы. И один – лично.

Как удалось узнать у первого посетителя (он не стал представляться), к министру пришел насчет тещи. У женщины ампутированы обе ноги, нужно медицинское заключение для прохождения комиссии – чтобы дали статус инвалида.

– Записывалась вообще-то моя жена, через портал «Открытый регион 71», но, к сожалению, прийти не смогла. Меня приняли вместо нее, все вопросы разъяснили. Всё получилось быстро, оперативно, – пояснил молодой человек.

История второй посетительницы оказалась трагической. У Галины Алексеевны умерла родная сестра. Женщина в недоумении – ничего же не предвещало беды, была плановая операция, и вдруг сестры не стало. Галина Алексеевна хотела докопаться до сути, что случилось с сестрой, но попала в бюрократическую ловушку.

– Весной моя сестра лечилась в ревматологическом отделении на ул. Марата в Туле (горбольница №9. – Прим. авт.). Отличные врачи, хорошие условия. Дело шло к выписке, но у сестры закружилась голова, она упала и сломала шейку бедра. И оказалась в травматологии горбольницы №11. Ей предложили плановую операцию. Сестра согласилась, и 7 мая ее прооперировали. Вроде всё было хорошо, но 9 мая ночью мне позвонили с соболезнованиями. Как так?! Это же плановая операция, все обследования перед ней были сделаны.

По словам Галины Алексеевны, после похорон сестры она хотела получить историю ее болезни, так как узнала, что врачи делали еще какую-то срочную внеплановую операцию. Но получила отказ, так как это... врачебная тайна. И нужно доказать, что они сестры.

– Сестра умерла 9 мая, сегодня 9 октября – ровно пять месяцев я не могу добиться ответа от врачей! Моя сестра с 16 лет работала на заводе «Штамп», 40 лет стажа, ветеран завода, ветеран труда, хороший человек, для страны много сделала, – женщина заплакала, сжимая в руках копии запросов, которые посылала в больницу и минздрав.

Владимир Грицаюк выразил соболезнования посетительнице:

– По Вашему заявлению в горбольнице №11 провели проверку. Я лично прослежу, чтобы Вам завтра предоставили все необходимые документы.

В конце приема Галина Алексеевна поделилась «криком народной души Пролетарского района»:

– Вот когда пришел новый министр Андрей Третьяков, мы увидели положительные изменения во многих больницах Тулы. Спасибо ему и его команде.

Но очень прошу – пусть наведет порядок в горбольнице №11.

Третий посетитель – инженер Константин – пришел на прием со своей сестрой. Он оказался постоянным участником личных приемов замминистра. Мужчина жалуется, что у него ощущение песка во рту, но врачи не могут поставить диагноз. С собой у посетителя была толстенькая папка с различными исследованиями практически во всех лечебных учреждениях Тулы. Правда, как оказалось, ведущие специалисты не нашли отклонений от нормы.

– От жалобы пациента нельзя отмахиваться. Возможно, изменения вкуса и чувствительности связаны с патологией нервов, – резюмировал, посмотрев документы, Владимир Борисович и записал пациента на прием к неврологу.

Всего за общерегиональный день приема в минздрав лично обратились 30 человек. А сам министр здравоохранения Андрей Третьяков принял 11 человек, из них двое обращались по видеосвязи из районов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Прием граждан в общерегиональный день приема шел и в Общественной палате Тульской области. Ко мне как к члену ОП ТО записалась и пришла на прием Валентина Петровна Максимова.

– Вы не смотрите, что мне 28 наоборот, – пошутила она.

Оказалось, что Валентина Петровна 25 лет занимается общественной работой в Обществе защиты прав потребителей на добровольных началах, а раньше работала помощником разных депутатов. И, по ее словам, знает, как надо общаться с бюрократами, куда и какие обращения отправлять, чтобы был толк.

На мой вопрос – наверное, вас чиновники не любят? – Валентина Петровна резонно ответила:

– А мне и не надо, чтобы меня любили чиновники. Мне достаточно любви и поддержки близких.

Валентина Петровна оказалась продвинутым пользователем интернета. На прием она записывалась через сервис на портале «Открытый регион 71», нашла его очень удобным, а используя электронную законодательную базу, подготовила два запроса о качестве ремонта дорог в Туле. И одну, на мой взгляд, классную идею для города.

– В Туле есть площадь Восстания. Когда-то там стоял обелиск в память о первом восстании пролетариата в Туле. Сейчас его задвинули к трамвайным путям, – рассказывает Валентина Петровна. – Этот обелиск является объектом культурного наследия, о чем мне сообщили официально в минкульте. До 1980 года площадь Восстания была главной площадью города. А сейчас чиновники администрации города переназначили правовой статус площади и сделали ее «данной территорией». Да еще и отдали под платную парковку!

По мнению Валентины Петровны и группы единомышленников-ветеранов, это нарушает Земельный кодекс РФ, где говорится, что в населенных пунктах улицы и площади не подлежат приватизации.

– У нас в городе аналогичная ситуация была с Крестовоздвиженской площадью. Спасибо губернатору Алексею Геннадьевичу, что вернул ее людям. Теперь там фонтан, красивые лавочки, зелень. Может быть, глава региона сможет то же самое сделать и с площадью Восстания?

Признаюсь, сначала я подумала – безнадежная затея. Но представив эту площадь без машин и уродливых рекламных конструкций, с фонтаном, красивым газоном, клумбами и лавочками, подумала: а почему нет? Тем более буквально рядом расположен Центр приема гостей Тульской области. Красивая площадь, согласитесь, гораздо лучше, чем просто стоянка машин. А для машин надо все-таки строить либо подземные стоянки, либо многоэтажные.

– Улицу Фестивальную администрация Тулы никак не хотела ремонтировать. Я через суд в 2015 году добилась, чтобы ее засыпали щебнем. Но решение суда администрация выполнила с нарушением сроков и качества. И через три года ямы опять вернулись на свое место, – рассказала Валентина Петровна.

Еще одну дорогу – улицу Веневскую – администрация асфальтировала по программе «Народный бюджет». Но полотно проезжей части оказалось узкое, не соответствующее требованиям технических регламентов. И это серьезное нарушение финансирования проекта!

– И что удивительно, на свою же ошибку администрация ссылается, объясняя, почему не может пустить в нашу деревню Ивановку общественный транспорт! – возмущается Валентина Петровна. Она считает, что, предав дело огласке, можно добиться результата. А для надежности написать еще запрос в прокуратуру.

ПРОКУРАТУРА

В областной прокуратуре в это время тоже шел прием. Новый областной прокурор Роман Прасков лично принял 9 заявителей.

Причем одного посетителя – Наталию Николаевну – он подождал до 21.00. Женщина ехала из Новомосковска пожаловаться на минздрав – она не смогла получить положенные ей жизненно важные лекарства бесплатно. Прокурор жалобу принял и поручил разобраться в ситуации.

По словам Романа Праскова, в общерегиональный день приема в здании областной прокуратуры сотрудники приняли 23 заявителя – из Тулы, Ясногорского, Ленинского, Щекинского и даже Ефремовского районов. Принимали прокуроры и во всех городских, межрайонных, районных и специализированных прокуратурах.

– В основном обращения были по вопросам нарушения земельного, жилищного и трудового законодательства, уголовного судопроизводства. Заявителям даны необходимые разъяснения правового характера. Принято 17 письменных обращений, по которым организованы прокурорские проверки, – пояснил Роман Прасков.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

В 19.00 в офисе УК, входящей в группу компаний «ПИК» в Заречье, было немноголюдно.

Наталья Добрякова из многоквартирного дома по ул. Максимовского пришла на прием к директору группы компаний «ПИК» выяснить насчет установки пластиковых окон в подъезде и капремонта межпанельных швов.

– У нас сложная ситуация. Швы ремонтируем за счет средств Фонда капремонта, но есть собственники, которые против такого расходования средств со спецсчета, – пояснила заявительница.

Как пояснил директор группы компаний «ПИК» Сергей Пигуль, компания подготовит смету на установку пластиковых окон и по согласованию с собственниками составит график выполнения этих работ. А вот что касается ремонта швов, то тут придется работать с несогласными, убеждать их, что дом – это не только их квартира, но и общедомовое имущество.

– Мы работаем с обращениями в таком режиме ежедневно, сегодня к нам обратились пять человек. В основном вопросы были по отоплению. Всем заявителям мы оперативно устранили недостатки, – пояснил Сергей Пигуль.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сюда я добралась уже фактически к концу приема. И отмечу, что поручение губернатора – принять всех, даже если прием затянется дольше отведенного времени, – в министерстве имущества выполнили.

В приемной беседовали две девушки (представляться и фотографироваться отказались, ссылаясь на ограничения по службе). Одна уже побывала на приеме у Дениса Горецкого в инспекции по госохране объектов культурного наследия. Получила очень полный и конкретный ответ на свой запрос, который направляла через сервис «Открытого региона 71».

– Отличная идея – этот общерегиональный день приема. Я сегодня успела разрешить два больших вопроса. Всё очень хорошо организовано. Правда, в некоторых приемных, например в ГЖИ, аншлаг. Может быть, им стоит чаще устраивать открытые приемные дни? – сказала она, выйдя из приемной Михаила Пантелеева, министра МИЗО.

К ответу на мой вопрос министр был готов – я тоже отправляла заявку на прием через сервис.

Насколько правомерно стоит забор недалеко от родника в Платоновском парке? (Вопрос прислала в редакцию пользователь нашего портала).

Оказалось, что территория – частная собственность, о чем есть данные в публичной кадастровой карте.

– За забором есть какое-то строение, юридически – это объект незавершенного строительства. А значит, территория используется законно и по назначению. Собственника можно только обязать привести территорию и забор в надлежащий вид. Этим занимается административно-техническая инспекция Тулы. Мы сообщим коллегам об этом, – пояснил Михаил Пантелеев.

О том, на что жаловались туляки губернатору в общерегиональный день приема, читайте тут.

P. S. Если вы не смогли попасть на прием 9 октября, не огорчайтесь: по поручению Владимира Путина 12 декабря во всех приемных Президента в регионах, в органах исполнительной власти и местного самоуправления пройдет общероссийский единый день приема граждан. Праздник же – День Конституции!