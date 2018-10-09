Волонтеры добиваются закрытия «веневской усыпалки» для бездомных собак

По словам активистов, на выделяемые средства животных невозможно содержать, поэтому псов просто сжигают в печи.

Активистка Мария Сосновская создала петицию, в которой требует закрыть приют для бездомных собак, расположенный в деревне Настасьино Веневского района, который в соцсетях называют «веневской усыпалкой».

Волонтер отмечает, что на содержание одной собаки выделяется 50 рублей в день. Для сравнения, во Владимирской области те же услуги у того же исполнителя стоят 150 рублей. В петиции Мария указывает, что прибытие и убытие животных в приют никем не контролируется, вольеры рассчитаны всего на 40 собак, а животных привозят со всей области.

У собак чистые миски без еды, со слов активистки, животных не кормят днями напролёт. При этом на территории приюта расположена печь, в которой, как предполагают волонтёры, сжигают трупы животных:

– Делайте выводы сами. У Вас под боком крематорий!!! Крематорий животных!!! Без суда и следствия. Без комиссий и учета!!! Если Ваша собака потеряется, ищите где-то в лесу!!! Если успеете… Кто пришел, тот не уходит…

Авторы петиции, которую подписали более 3000 человек, просят главу региона Алексея Дюмина, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова и прокуратуру Тульской области провести проверку по всем изложенным фактам и добиться соблюдения норм законодательства о защиты животных.